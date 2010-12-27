Образование несанкционированной свалки на Советском проспекте попало под уголовное дело

Возбуждено дело по статье "порча земли".

16 сентября природоохранная прокуратура возбудила уголовное дело по статье "порча земли", сообщает пресс-служба Комитета по природопользованию. Открытию дела посодействовал сам комитет, изучивший образование свалки возле дома 59 по Советскому проспекту в Усть-Славянке и передавший соответствующие материалы в прокуратуру.

Эксперты Зоологического института РАН РФ заключили, что почва в этом районе сильно пострадала в результате сброса отходов. Представителям животного мира, обитающим здесь, грозит смерть из-за уничтожения среды их обитания. Размер вреда территории под свалкой оценивается более чем в пять миллионов рублей.

В настоящий момент комитет продолжает расследование в отношении одного из юридических лиц, занимавшимся ремонтом помещений и осуществлявшим вывоз отходов на эту территорию.

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Фото: Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности