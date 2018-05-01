Петербург лидирует по вовлечённости горожан в малый бизнес

Город занял второе место в рейтинге.

Северная столица стала вторым городом в РФ по вовлечённости населения в малый и средний бизнес (МСБ). Соответствующий рейтинг составили аналитики РИА Новости.

На первом месте топа ожидаемо оказалась Москва, а "бронза" досталась Новосибирской области. Как выяснилось, более половины населения в перечисленных регионах от общей численности занятых в экономике вовлечены в МСБ. В общей сложности на их долю приходится 25% от общего числа занятых в этой сфере.

Показатели вовлечённости населения и развитости МСБ определялся по ряду факторов, к которым отнесли социально-экономическую ситуацию в регионе, развитие инфраструктуры и рынка труда, платёжеспособность населения и установленные в регионы тарифы.

Ранее мы сообщили о том, что петербуржцы оказались самыми щедрыми благотворителями.

Фото: Piter.TV