Вован и Лексус подарили свою первую книгу Жириновскому

Известные пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) 11 октября презентовали первую книгу «По ком звонит телефон» в «Музее воинской доблести Донбасса».

На их счету розыгрыши не только звезд шоу-бизнеса, но и политических деятелей. Жертвами пранкеров стали Михаил Саакашвили, Александр Лукашенко, Петр Порошенко, Анастасия Волочкова, Элтон Джон. Этим и другим розыгрышам, а также их последствиям посвящено издание. О замысле и структуре книги пранкеры рассказали корреспонденту Piter.TV:

«Идея такая была уже давно, но как-то все это было в воздухе. Где-то года полтора назад нам предложило издать книгу издательство «Питер». Мы сразу согласились, не раздумывая.

Книга состоит из трёх частей. Первая часть не совсем политическая, больше посвящённая нашим личностям, как мы к этому пришли и как это потом переходит во что-то серьезное, политически ориентированное. Вторая часть - это самые громкие моменты нашей деятельности, то, что особенно громко прозвучало и на что оно повлияло, какие были последствия для нас, для наших собеседников. А третья часть - это ответы на самые распространенные вопросы, которые нам задают регулярно на протяжении последних лет».

Среди собравшихся на презентации книги «По ком звонит телефон» можно было встретить представителей казачества и членов союза добровольцев Донбасса. Каждый из гостей был знаком с деятельностью пранкеров, а четверть зала уже успела прочитать и оценить издание:

«Отзывы были, но пока их не так много, так как книга вышла, можно сказать, совсем недавно. Отзывы только положительные, люди, которые пишут в Интернете, говорят о том, что книга очень интересна и, самое главное, - читается легко. Здесь как раз и собраны отзывы больше о нашей деятельности. Мы дарили книгу Марии Захаровой (представителю МИД), Жириновскому, Неверову».

Основная часть вопросов из зала преимущественно касалась розыгрышей Вована и Лексуса. В ходе беседы пранкеры признались, что основным мотивом их деятельности является интерес к закулисью политической жизни.

Высокую степень доверия собравшихся к пранкерам показывало то, что некоторые из них даже предлагали Вовану и Лексусу своих жертв розыгрышей. После официальной части пранкеры подписывали экземпляры книг, фотографировались с желающими.

Видео:Piter.TV