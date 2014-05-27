Петербург вошел в тройку регионов по востребованности турнаправлением среди иностранцев

Первое место стабильно занимает Москва.

Петербург продолжил привлекать иностранных туристов в летние месяцы июня и июля, продемонстрировав увеличение бронирования номеров отелей и гостевых домов на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Средний показатель по стране составил 10%, свидетельствуют данные пресс-релиза сервиса "Островок", полученные "Ъ-СПб".

Город удерживает стабильную позицию второго по популярности направления среди российских регионов с долей в 39% от общего числа бронирований. Первое место стабильно занимает Москва.

Средняя стоимость размещения для иностранцев в сутки составила 13,2 тысячи рублей. Основные потоки путешественников поступают из стран СНГ и Азии, включая Беларусь, Китай, Казахстан, Турцию, Индию, Узбекистан, Саудовскую Аравию, Оман, Армению и Кыргызстан. Около половины (51%) бронирований совершается парами, предпочитающими останавливаться преимущественно в четырёхзвёздочных отелях (35%) и хостелах без классификации (25%).

