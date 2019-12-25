Аналитики узнали, кто в Петербурге может зарабатывать от 250 тыс. рублей

Среди лидеров оказались специальности в сферах торговли, строительства, финансов, транспорта, здравоохранения и IT-технологий.

Платформа SuperJob провела исследование среди 67 тысяч объявлений о трудоустройстве в крупнейших населенных пунктах России и выделила наиболее перспективные вакансии за август. Среди лидеров оказались специальности в сферах торговли, строительства, финансов, транспорта, здравоохранения и IT-технологий. Особенно выделяются профессии медицинских работников, предлагающих высокие заработки, в столицах — Москве и Екатеринбурге.

Высокодоходные вакансии водителей с доходом более 150 тысяч рублей в месяц заняли лидирующие места в списках городов Москва, Петербург, Казань, Нижний Новгород, Челябинск. Работодатели Петербурга, Воронежа, Самары, Волгограда, Нижнего Новгорода предложили достойные зарплаты высококвалифицированным рабочим специалистам, превышающим отметку в 150 тысяч рублей.

Также попали в рейтинг специалисты по электронной коммерции в Москве, главные конструкторы в Петербурге, архитекторы информационных систем в Екатеринбурге, главные инженеры в Краснодаре, главные металлурги в Омске и главные технологи в Ростове-на-Дону.

Фото: Pxhere