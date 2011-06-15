Петербуржцы увеличили свою активность на рынке труда на 21%

Самым популярным направлением среди активных кандидатов оказались позиции руководителей высшего звена: активность менеджеров высшего звена возросла на 31%, и сейчас более 35 тысяч топ-менеджеров находятся в поисках новой должности.

Специалисты кадрового портала hh.ru провели исследование предпочтений горожан относительно перспектив карьерного роста в преддверии традиционного повышения деловой активности осенью.

Выяснилось, что за последний месяц петербуржцы обновили либо опубликовали более 558 тысяч резюме, демонстрируя рост интереса к поиску работы на 21% по сравнению с предыдущим периодом. Самым популярным направлением среди активных кандидатов оказались позиции руководителей высшего звена: активность менеджеров высшего звена возросла на 31%, и сейчас более 35 тысяч топ-менеджеров находятся в поисках новой должности.

Второе место заняли консультанты и стратеги — количество резюме представителей этой профессии увеличено на 29%, общее число ищущих работу достигло 28 тысяч. Третье место занимают работники автомобильной отрасли, чья активность повысилась на 28%, а число открытых поисков работы составило более 4,3 тысяч.

Также исследователи отмечают активный прирост кадров в сфере промышленности — сегодня на рынке трудоустройства находится более 60 тысяч рабочих производственных специальностей, увеличившись на 14%. Повышенную динамику демонстрируют и преподаватели с репетиторами — более 24 тысяч педагогов ищут работу, увеличив своё присутствие на 18%. Стоит отметить высокий процент трудовых ресурсов в производственной сфере — более 71% квалифицированных рабочих также ищут возможности для трудоустройства.

Фото: Piter.TV