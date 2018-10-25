Восстановление храма на острове Коневец привлечет больше паломников

В новом выпуске «Хранителей Петербурга» мы расскажем о людях, которые потратили колоссальное количество сил и времени на восстановление Коневского монастыря. В этом году этой святыни исполняется 625 лет. Последние два года на острове проводится целый ряд работ по реставрации.

Остров Коневец лежит в западной части Ладожского озера, от берега его отделяет узкая полоска воды. Расстояние от бухты Владимировка до острова составляет около 6,5 км.



По инициативе компании Роснефть появился способ провоза пассажиров до острова зимой – теперь по Ладоге курсируют два судна на воздушной подушке. Благодаря этому остров сможет принимать паломников круглый год.

Коневский монастырь является точкой притяжения для паломников. Если ранее сюда приезжало в среднем 17 тысяч человек в год, то после завершения всех работ ожидают в два раза больше паломников.

В любом случае это закончится когда-нибудь, через какое-то время строители уедут и мы опять войдем в нормальный режим. Единственное, теперь будем принимать больше паломников. Попробуем и зимой принимать, потому что у нас теперь есть два корабля на воздушной подушке. Надеюсь, сможем принимать на рождество и приезжайте к нам на новый год. Помолемся вместе. ИГУМЕН АЛЕКСАНДР (АРВА), наместник Коневского монастыря



Реставрационные работы на острове начались два года назад, после того, как Коневец посетил Владимир Путин. За два года изменилось многое. Восстановление объектов первой очереди – их 5, уже завершено.

Первая очередь сейчас заканчивается. Вы видели сами ковш укрытий сделали, причал даст Бог закончить. Есть свои сложности и не все планы срабатывают. Тут и погоды вмешиваются и злая человеческая воля. Но тем не менее, дело идет. Странноприимный дом, никольская часовня чудесная, благоустройство, колокола новые, и храм естественно, снаружи сделана косметика хорошая и внутри второй этаж - это конечно песня души. ИГУМЕН АЛЕКСАНДР (АРВА), наместник Коневского монастыря

Главные святыни монастыря — список Коневской иконы Божией Матери и мощи основателя, преподобного Арсения.





В этом году для паломников открыли специальную белую гостиницу. В ней созданы все условия для комфортного проживания.

Всю зиму эта гостиница будет работать, которая прекрасно отреставрирована. В ней есть самое главное, что нужно зимой – это отопление, освещения, все удобства. Есть номера с удобствами и есть номера 2х,3х, 4х местные с удобствами на этаже. И таким образом мы готовы принимать паломников круглый год.

Андрей Гребенюк, директор паломнического центра "Коневец"



Реставрация и новое строительство вдохнуло новую жизнь в остров. Братия в составе 19 человек служит здесь каждый день. А строители работают не покладая рук. Все это для благополучного будущего святого места. Комплекс восстановительных работ планируют завершить через несколько лет.





А ведь мы на самом деле два года назад с владыкой Игнатием рассуждали и думали, что мы при жизни этого не увидим. Вот пожалуйста, все бывает не так, как мы думаем. ИГУМЕН АЛЕКСАНДР (АРВА), наместник Коневского монастыря

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