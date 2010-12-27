Воспитательницу детского сада в Тихвине наказали за травмирование ребенка

Воспитательницу детского сада в городе Тихвине Ленобласти обвиняют в халатном отношении касательно здоровья воспитанников учреждения.
Такими стали результаты расследования инцидента, когда воспитанница образовательной организации получила травму головы во время просмотра театра кукол, сообщает пресс-служба прокуратуры Ленинградской области.
Таким образом, трехлетняя девочка упала со стула, при этом сильно ударившись головой о пол. Врачи поставили ребенку диагноз - сотрясение мозга, также малышка получила ссадины и ушибы после падения.
Представители прокуратуры провели расследование и выяснили, что воспитательница группы не проследила за детьми должным образом. Заведующему детского сада направлено представление с требованием устранения выявленных нарушений.
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