Воспитательницу детского сада в Тихвине наказали за травмирование ребенка

Трехлетняя девочка упала со стула, при этом сильно ударившись головой о пол. Врачи поставили ребенку диагноз - сотрясение мозга, также малышка получила ссадины и ушибы после падения.

Воспитательницу детского сада в городе Тихвине Ленобласти обвиняют в халатном отношении касательно здоровья воспитанников учреждения.

Такими стали результаты расследования инцидента, когда воспитанница образовательной организации получила травму головы во время просмотра театра кукол, сообщает пресс-служба прокуратуры Ленинградской области.

Таким образом, трехлетняя девочка упала со стула, при этом сильно ударившись головой о пол. Врачи поставили ребенку диагноз - сотрясение мозга, также малышка получила ссадины и ушибы после падения.