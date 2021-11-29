Воспитательница отрицает избиение первоклассника в Петербурге

На данный момент в заведении изучают подробности инцидента.

Воспитательница из лицея в Кировском районе Петербурга отрицает избиение первоклассника. На данный момент педагог уже отстранен от работы, в ближайшее время ей будет вынесено дисциплинарное взыскание.

Как рассказали в пресс-службе администрации Кировского района 21 февраля, у мальчика диагностировали ушиб головы. Он чувствует себя хорошо и находится на занятиях.

На данный момент в заведении изучают подробности инцидента. В лицее воспитательница работает с ноября 2021 года. Жалоб на неё со стороны родителей не поступало.

Напомним, ребенок рассказал, что находясь на продленке, педагог ударила его 11 февраля. Уже дома ребёнок почувствовал себя плохо и был госпитализирован. Возбуждено уголовное дело по статье "Побои".

Фото: Piter.tv

