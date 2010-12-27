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Воспитанникам Сясьстройской школы-интерната купят одежду и обувь
Сегодня, 16:27
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nastya960
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Воспитанникам Сясьстройской школы-интерната купят одежду и обувь

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20 детей не достаточно обеспечены одеждой, обувью и мягким инвентарем. 

Прокуратура потребовала, чтобы воспитанников школы-интерната в Волховском районе обеспечили обувью и одеждой. Об этом сообщает пресс-служб областного надзора.

Во время проверки Волховской городской прокуратуры Сясьстройской специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интерната, обнаружилось, что 20 детей и подростков интерната не достаточно обеспечены одеждой, обувью и мягким инвентарем. 

Прокурор через суд обязал школу обеспечить воспитанников с ограниченными возможностями здоровья всем необходимым. За исполнением будет следить прокуратура. 

Ранее мы сообщали, что в Ленинградской области построят новые социальные объекты.

Фото: pixabay.com

Теги: волховский район , интернат , ленобласть , сясьстрой
Категории: Лента новостей

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