Воспитанникам Сясьстройской школы-интерната купят одежду и обувь

20 детей не достаточно обеспечены одеждой, обувью и мягким инвентарем.

Прокуратура потребовала, чтобы воспитанников школы-интерната в Волховском районе обеспечили обувью и одеждой. Об этом сообщает пресс-служб областного надзора.

Во время проверки Волховской городской прокуратуры Сясьстройской специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интерната, обнаружилось, что 20 детей и подростков интерната не достаточно обеспечены одеждой, обувью и мягким инвентарем.

Прокурор через суд обязал школу обеспечить воспитанников с ограниченными возможностями здоровья всем необходимым. За исполнением будет следить прокуратура.

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