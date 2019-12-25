Воскресенье в Петербурге будет прохладным

Но стихнет вчерашний ветер.

Как сообщил ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус, сегодня, 12 июля, петербуржцев ожидает прохладная погода. По его словам, город окажется во власти тыловой части циклона, который уже уходит на северо-восток европейской части России.

В связи с этим в Петербурге температура воздуха прогреется до +21: на 2 градуса ниже нормы. Однако в городе стихнет бушующий накануне ветер. Он достигнет всего 3-8 м/с.

Ранее мы сообщили, что из-за сильного ветра в Петербурге не стали разводить мосты.

Фото: Piter.tv