Воскресенье в Ленобласти будет туманным и влажным

Дневная температура воздуха – до +5 градусов.

В воскресенье, 14 марта, в Ленобласти ожидается облачная и влажная погода. По прогнозу специалистов ФГБУ "Северо-Западное УГМС", ночью и утром некоторые районы укутает туман.

Почти по всей области пройдут небольшие, а местами и умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя, на дорогах возможна гололедица. Ветер подует с юга и днем разгонится до 11 м/с, атмосферное давление будет слабо понижаться. Температура воздуха ночью составит -2...+2 градуса, днем потеплеет до +5 градусов.

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