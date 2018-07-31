  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 12:50
564
nastya960
Код вставки плеера

В ночь на 17 июля пользователи сняли на видео "кровавую" Луну

0 0

В России лучше всего затмение было видно жителям Северного Кавказа и в Крыма.

Жители Земли в ночь на 17 июля смогли увидеть "кровавую Луну". Увидеть ее удалось почти всему Восточному полушарию. Фото и видео выкладывают пользователи в соцсетях.

Всего фаза затмения длилась 1 час и 58 минут, в России лучше всего затмение было видно жителям Северного Кавказа и в Крыма. В Петербурге за час до затмения небо заволокли облака, и пошел дождь. Небо немного прояснилось, когда затмение уже началось. Самые яркие кадры были сделаны на южных широтах Земли.

Затмение получилось "кровавым", так как часть Луны была в южной части тени Земли. Это и дало красноватый оттенок.

Видео: Twitter/ 7NEWS Sydney‏

Теги: затмение, лунное затмение
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии