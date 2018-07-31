В ночь на 17 июля пользователи сняли на видео "кровавую" Луну

В России лучше всего затмение было видно жителям Северного Кавказа и в Крыма.

Жители Земли в ночь на 17 июля смогли увидеть "кровавую Луну". Увидеть ее удалось почти всему Восточному полушарию. Фото и видео выкладывают пользователи в соцсетях.

Всего фаза затмения длилась 1 час и 58 минут, в России лучше всего затмение было видно жителям Северного Кавказа и в Крыма. В Петербурге за час до затмения небо заволокли облака, и пошел дождь. Небо немного прояснилось, когда затмение уже началось. Самые яркие кадры были сделаны на южных широтах Земли.

Затмение получилось "кровавым", так как часть Луны была в южной части тени Земли. Это и дало красноватый оттенок.

Видео: Twitter/ 7NEWS Sydney‏