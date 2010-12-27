Восемь очагов кишечных инфекций нашли в петербургских школах

Девять школьных заведений из десяти прошли проверку в Московском районе города.

В Петербурге за 2019 год было зафиксировано восемь очагов кишечных инфекций. Об этом сообщили специалисты из Комитета по образованию. Экспертам пришлось организовать проверку санитарных норм в Московском районе города из-за участившихся случаев заболевания детей.

Безопасность детей зависит не только от существующей инфекции, но и от умения руководства школ вести себя в нештатных ситуациях прокомментировала ситуацию руководитель Управления Роспотребнадзора по региону Наталия Башкетова

Кишечная инфекция найдена в школе 508. Там заболел 21 ребенок в период с 22 по 30 сентября.Восьми ученикам поставили диагноз "дизентерия". В стационары были направлены 11 человек. В заведении специалисты нашли нарушения при проведении уборки и дезинфекции учебных помещений и пищеблока. Также был нарушен питьевой режим школьников.

Чиновники надеются привлекать внимание руководителей районов к организации питания в школах и детских садах. Они считают, что главы районов должны собрать директоров и заведующих и объяснить им ответственность их положения. В проверяющую комиссию предлагают также включить родителей.

Девять из десяти учебных заведений прошли проверку. Они соответствуют нормам организации питания.

Ранее Piter.tv писал о том, что школу на Маршала Казакова планируют открыть в январе.

Фото: Piter.tv

