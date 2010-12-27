Восемь безымянных скверов Петербурга получили названия

Беглов подписал решение о наименовании зеленых участков города выбранными комиссией названиями.

Временный градоначальник Петербурга Александр Беглов подписал постановление о присвоении названий восьми скверам, которые ранее считались безымянными. Об этом сообщает пресс-служба Смольного. Контроль за ситуацией с объектами возложили на вице-губернатора города Владимира Кириллова.

По данным от чиновников, речь идет о территории около 45 дома по Днепропетровской улице. Там появился Днепропетровский сквер. На участке между проспектом Ветеранов и улицы Добровольцев будет размещен Егоровский сквер. На пересечении Восстания и Ковенского переулка - Ереванский сквер. У Лиговского проспекта обозначен Прилукский сквер, а на перекрестке между Партизана Германа и проспекта Ветеранов - Раевский.

Не обделили вниманием и пригородные районы Петербурга. К Кронштадте появился сквер Желобовского на Якорной площади. Завершает список Солунский сквер, которые жители Петербурга могут найти около 14 дома по Первой Никитинской улице.

Фото: Piter.tv