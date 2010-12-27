Юная петербурженка сообщила о террористах в школе и попала под статью

Восьмиклассница хотела пошутить, однако полицейские не оценили юмор.

Утром 28 февраля в полицию Приморского района поступил сигнал о том, что школу на Яхтенной улице захватили террористы. Проверка показала, что с учебным заведением все в порядке, а информация об опасности была лишь шуткой 14-летней девочки. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Полицейским удалось установить, что звонок поступил с номера, зарегистрированного на 43-летнюю женщину. Однако пользуется гаджетом ее 14-летняя дочь. Восьмиклассница не стала скрывать, что это она звонила и хотела просто пошутить.

Люди в погонах юмор не поняли и возбудили уголовное дело по статье "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма, совершенное в отношении объектов социальной инфраструктуры".

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Фото: Piter.TV