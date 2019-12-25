Петербуржцам посоветовали не трогать появившихся на улицах города воронят

Птенцы ещё не умеют летать и самостоятельно добывать пищу, однако в какой-то момент вынуждены покинуть гнездо, так как оно становится для них слишком тесным.

Летом на улицах и во дворах Петербурга можно заметить птенцов ворон. Кандидат биологических наук Павел Глазков предупредил горожан и гостей города, что трогать этих птенцов не стоит.

Эксперт отметил, что воронята часто попадаются на глаза прохожим, так как это крупные заметные птенцы. Они ещё не умеют летать и самостоятельно добывать пищу, однако в какой-то момент вынуждены покинуть гнездо, так как оно становится для них слишком тесным.

Глазков подчеркнул, что родители-вороны наблюдают за своими детьми после выхода из гнезда и охраняют их. Поэтому, завидев воронёнка, не стоит думать, что он нуждается в помощи. Лучше обойти его и предупредить об этом своих детей, поскольку для них столкновение со взрослыми особями может быть опасно.

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Фото: ВКонтакте / Каждой твари по паре / Павел Глазков