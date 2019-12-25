В Воронежской области осенние каникулы для школьников длятся с 26 октября по 8 ноября.

Воронежским торговым центрам запретили пускать детей без родителей. Соответствующий указ подписал глава региона Александр Гусев. ПМера вызвана борьбой с распространением COVID-19.

Подчёркивается, что следить за тем, чтобы несовершеннолетние не появлялись в ТЦ, супермаркетах и гипермаркетах, должны родители или иные законные представители.

Отметим, что в Воронежской области осенние каникулы для школьников длятся с 26 октября по 8 ноября. С 9 ноября старшеклассники учатся в дистанционном формате, учащиеся младших классов — очно.

Ранее в Воронежской поликлинике в очереди скончался 37-летний мужчина.

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