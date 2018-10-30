Третий кассационный суд займет Воронцовский дворец на Садовой

Государственное учреждение получило новое месторасположение.

Здание Воронцовского дворца в Петербурге займет Третий кассационный суд. Об этом сообщает пресс-служба Смольного. Ранее предполагалось, что объект отдадут под использование суворовскому училищу, но планы изменились. Суворовцы покинули помещение в 2017 году и теперь размещены в бывшем Константиновском училище по Московскому проспекту.Теперь в историческом объекте напротив Гостиного двора расположится судебная инстанция.

На данный момент на сайте суда размещена информация о новом адресе: Садовая улица, 26. Напомним, что Воронцовский дворец является памятником культурного наследия страны. Кроме суворовцев там находились мальтийский орден, а также Пажеский Его Императорского Величества корпус.

Фото: Piter.tv