В Третьем кассационном суде опровергли информацию о сносе трех корпусов Воронцовского дворца

В планах демонтировать только один.

У Воронцовского дворца будут сносить не три флигеля, а только один. Об этом сообщил председатель Третьего кассационного суда Василий Волошин в ответ на обращение петербургского отделения ВООПИиК.

Речь идет о корпусе литера Р. При этом, по данным КГИОП, также должны были быть демонтированы корпуса Н и П. По словам Волошина, литера Р не относится к истории Пажеского корпуса и не имеет историко-культурной ценности. Напомним, что дворец находится на Садовой улице, 26.

Заместитель председателя городского ВООПИиК Александр Кононов предложил провести комиссионный осмотр спорной части дворца. Он считает, что корпус Р все же представляет историческую ценность.

Сам дворец ждет ремонт. После этого в здание заедет Третий кассационный суд общей юрисдикции.

Фото: Piter.TV