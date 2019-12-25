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В Третьем кассационном суде опровергли информацию о сносе трех корпусов Воронцовского дворца
Сегодня, 9:47
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В Третьем кассационном суде опровергли информацию о сносе трех корпусов Воронцовского дворца

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В планах демонтировать только один.

У Воронцовского дворца будут сносить не три флигеля, а только один. Об этом сообщил председатель Третьего кассационного суда Василий Волошин в ответ на обращение петербургского отделения ВООПИиК. 

Речь идет о корпусе литера Р. При этом, по данным КГИОП, также должны были быть демонтированы корпуса Н и П. По словам Волошина, литера Р не относится к истории Пажеского корпуса и не имеет историко-культурной ценности. Напомним, что дворец находится на Садовой улице, 26. 

Заместитель председателя городского ВООПИиК Александр Кононов предложил провести комиссионный осмотр спорной части дворца. Он считает, что корпус Р все же представляет историческую ценность. 

Сам дворец ждет ремонт. После этого в здание заедет Третий кассационный суд общей юрисдикции. 

Фото: Piter.TV

Теги: воронцовский дворец, демонтаж, флигель
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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