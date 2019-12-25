Третий кассационный суд общей юрисдикции переедет в дворец Воронцова после ремонта

На ремонт выделят средства из федерального бюджета.

Главгосэкспертиза России одобрила ремонт в дворце Воронцова на Садовой улице. Ведомство проверило достоверность определения сметной стоимости работ.

В ходе ремонта специалисты обновят фасады, внутренние помещения и ограду. Часть средств будут выделены из федерального бюджета. Проектную документацию подготовило ООО "Аск-Норд".

Дворец был построен в 1758 году по проекту архитектора Бартоломео Франческо Растрелли для графа Михаила Воронцова. Строительство дворца едва не разорило графа, и его пришлось продать. Позже Павел I подарил дворец российской ветви Мальтийского ордена. При Александре I здание передали Пажескому корпусу и его перестроили по проекту архитектора Александра Штауберта.

После революции и до 2017-го года в дворце располагалось училище им. Кирова. В будущем здание займет Третий кассационный суд общей юрисдикции.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Александровском дворце в Пушкине открылись 13 интерьеров после 9-летней реставрации.

Фото: citywalls.ru