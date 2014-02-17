В Александровском дворце в Пушкине открылись 13 интерьеров после 9-летней реставрации

Дворец был домом последнего российского императора Николая II.

На прошлой неделе в музее-заповеднике "Царское Село" открылись после реставрации первые 13 интерьеров Александровского дворца. В них с 1905-го года жили император Николай II и его супруга Александра Федоровна. По факту дворец стал последним домом семьи последнего российского императора.

На протяжении семи лет дворец был закрыт для посетителей в связи с реставрацией. Проект реконструкции и реставрации разрабатывала "Студия 44". Средства на проведение масштабных работ выделил Минкульт РФ, а также сам музей и благотворительные организации. Обновленные интерьеры гости смогли увидеть 14-го августа.

После реставрации открылись Приемная, Рабочий кабинет, Мавританская, Камердинерская и Парадный кабинет, Спальня, Сиреневый кабинет, помещения Библиотек и другие интерьеры. Во время работ не обошлось без находок. Так, например, при воссоздании лепного декора Кленовой гостиной реставраторы обнаружили в раскрывшемся проеме между двумя антресолями обнаружили фрагмент первоначальной отделки гостиной. Это позволило выяснить, какой оттенок розового нужно использовать.

Окончательно работы завершатся не ранее 2023-го года.

Дворец был заложен в 1792-м году по распоряжению Екатерины II. Архитектор — Джакомо Кваренги. Дворец строился к бракосочетанию внука императрицы Александра I с Елизаветой Алексеевной. После 1918-го года дом некоторое время использовался как Дом отдыха сотрудников НКВД, а также детский дом.

Фото: ВКонтакте / Борис Пиотровский