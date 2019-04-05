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Суд в Петербурге нашёл подрядчика для сноса флигеля Воронцовского дворца
Сегодня, 14:20
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Суд в Петербурге нашёл подрядчика для сноса флигеля Воронцовского дворца

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За работы заплатят 4,9 млн рублей.

Третий касcационный суд общей юрисдикции, который после ремонта Воронцовского дворца разместится в здании, снесет часть построек. Об этом сообщили в Санкт-Петербургском отделении ВООПиИК.

Накануне суд выбрал поставщика для проведения работ за 4,9 млн рублей. Победителем стало ООО "Альфа". Отмечается, что здание является аварийным. К демонтажу приговорены литеры Н, П, Р. Активисты хотят остановить снос, так как флигели являются частью федерального памятника. 

Ранее Piter.TV рассказал о том, что будут ремонтировать в Воронцовском дворце.

Фото: citywalls.ru

Теги: воронцовский дворец
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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