"Кому жарко, приезжайте к нам": Воркуту накрыло зимними метелями

Местные жители публикуют в соцсетях фото и видео сегодняшней, майской, метели и ее последствий.

Воркуту накрыло отнюдь не весенней погодой, в регионе разбушевалась зимняя метель.

Сегодня, 24 мая, в Воркуте и окрестностях по-настоящему зимняя погода. Даже бывалые местные жители удивлены такой вьюге в конце мая. В самой Воркуте и окрестностях стоит минусовая температура.

На ближайшие три дня сильный порывистый ветер с порывами до 23 метров в секунду и с обильными осадками. Только к вечеру воскресенья небо немного прояснится и выглянет солнышко.

Местные жители охотно делятся в соцсетях фото и видео с разбушевавшейся вьюгой. На опубликованных кадрах видно, что ветер очень сильный и порывистый. Машины, дворы и дороги замело снегом. Повалены дорожные знаки.

Фото и видео: ВКонтакте