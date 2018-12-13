"Кому жарко, приезжайте к нам": Воркуту накрыло зимними метелями

Воркуту накрыло отнюдь не весенней погодой, в регионе разбушевалась зимняя метель.
Сегодня, 24 мая, в Воркуте и окрестностях по-настоящему зимняя погода. Даже бывалые местные жители удивлены такой вьюге в конце мая. В самой Воркуте и окрестностях стоит минусовая температура.
На ближайшие три дня сильный порывистый ветер с порывами до 23 метров в секунду и с обильными осадками. Только к вечеру воскресенья небо немного прояснится и выглянет солнышко.
Местные жители охотно делятся в соцсетях фото и видео с разбушевавшейся вьюгой. На опубликованных кадрах видно, что ветер очень сильный и порывистый. Машины, дворы и дороги замело снегом. Повалены дорожные знаки.
Фото и видео: ВКонтакте
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