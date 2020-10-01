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Из шахты "Заполярная-2" эвакуировали 290 горняков

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Спасатели ликвидировали возгорание наугольном предприятии в Коми.

В российском экстренном ведомстве через социальные сети сообщили о том, что порядка 290 горняков эвакуировались из двух блоков шахты "Заполярная-2". Известно, что данный режимный объект расположен на территории города Воркута. Причиной выхода сотрудников в безопасное место стало возгорание, которое ранее было зафиксировано на местном угольном предприятии в республике Коми.

В Коми с шахты "Заполярная-2" эвакуировались горняки. В Воркуте на угольном предприятии произошло возгорание. Из двух блоков шахты эвакуировались 290 человек. Пострадавших нет.

пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону

На месте инцидента трудились 30 человек личного состава профильного ведомства и семь единиц техники. 

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Фото и видео: ГУ МЧС России

Теги: воркута, гу мчс, коми, массовая эвакуация, регионы
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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