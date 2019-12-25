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Грабители унесли из питомника в Красном Селе четырех собак
Сегодня, 15:15
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nastya960

Грабители унесли из питомника в Красном Селе четырех собак

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Они были вооружены.

Петербургская полиция ищет налетчиков на питомник в Красном Селе. Неизвестные пришли с оружием в поисках черной овчарки, но не найдя ее, забрали других животных. Об этом сообщила "Фонтанка".

Инцидент произошел ночью 22 июля на улице Горбунова. В питомник проникли три женщины и один мужчина, у одного из непрошенных гостей был пистолет. У администратора злоумышленники забрали телефоны, вернув их без сим-карт, и устроили обыск.

После поиска черной овчарки, неизвестные взяли в качестве заложников четырех собак и удалились.

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Фото: pixabay 

Теги: овчарка, питомник, собаки
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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