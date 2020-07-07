В Петербурге задержали банду воров, обнёсших 20 квартир

Из домов пропадали элитные алкоголь и парфюм, деньги, украшения.

В понедельник, 6 июля, полицейские Приморского района и бойцы Росгвардии задержали банду воров-квартирников. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу, троих из них уже привлекли в качестве подозреваемых, с остальными ведутся процессуальные действия.

Как выяснилось, в чужих жилищах воры искали деньги и ценные вещи. Как минимум 20 квартир в четырех районах города оказались обчищенными в период с апреля по июль, из домов пропадали дорогой алкоголь и парфюм, ювелирные украшения и часы, телефоны, сумки и кошельки. При обысках у злоумышленников нашли устройства для взлома пластиковых окон и заготовки для изготовления отмычек.

Возбуждены уголовные дела о кражах с незаконным проникновение в жилище, устанавливаются все эпизоды преступной деятельности банды.

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Видео: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу