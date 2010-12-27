Турист из Кореи лишился 200 тысяч рублей на Малой Морской

Автобусная поездка до Васьки обошлась иностранцу в 200 тысяч: его ограбили неизвестные.

Петербургские воры сумели украсть у корейского туриста около 200 тысяч рублей. Мошенникам удалось похитить денежные средства иностранца прямо с банковских карточек. В настоящее время полиция разыскивает грабителей.

По данным следствия, приезжий гражданин Кореи передвигался по Северной столице на автобусе. Мужчина направлялся в сторону Васильевского острова. В какой-то момент они с кошельком разминулись: он заметил пропажу портмоне около Малой Морской улицы в Адмиралтейском районе. Пострадавший сразу же вернулся в отдел и рассказал об инциденте администратору. Персонал помог жертве ограбления вызвать полицию.

В то время, пока правоохранительные органы добирались до места жительства иностранца, ловкие злоумышленники снимали наличные деньги с его банковских счетов. В общей сложности они "нагрели" туриста на 200 тысяч рублей.

