Молодого юриста лишили 200 тысяч рублей на парковке у ТЮЗа

Петербуржец 1996 года рождения обратился в полицию Адмиралтейского района 9 октября.

У молодого петербуржца из "Кадилака" украли крупную денежную сумму. Об этом сообщило АН "Оперативное прикрытие".

Юрист 1996 года рождения обратился в полицию Адмиралтейского района 9 октября. Он рассказал, что вечером оставил свой автомобиль Cadillac Escalade на парковке на Загородном проспекте. Наличку уроженец Таджикистана хранил в "бардачке". Запертый автомобиль владелец обнаружил с открытыми дверями.

В преступлении потерпевший подозревает двоих мужчин, скрывшихся на Infiniti черного цвета. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее у жителя Ломоносовского района украли бытовую технику на 50 тыс. рублей.

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