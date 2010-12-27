У жителя Ломоносовского района украли бытовую технику на 50 тыс. рублей

Полиция проводит проверку и выясняет обстоятельства произошедшего.

В Ломоносовском районе злоумышленники похитили у гражданина бытовую технику на сумму около 50 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МДВ по Петербургу и Ленинградской области.

Около полуночи, 2 октября правоохранительные органы Ломоносовского района получили сообщение от 36-ти летнего гражданина. Мужчина утверждал, что злоумышленники проникли в помещение через окно и применили к нему физическую силу. После этого неизвестные вынесли из квартиры бытовую технику и скрылись в неизвестном направлении.

Полиция проводит проверку и выясняет обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: imenno.ru