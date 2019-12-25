Неизвестный вынес с насосной станции в Волхове двигатель весом 100 килограммов

Полицейские проводят проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Полиция ищет того, кто украл тяжелое оборудование с канализационной насосной станции в Волховском районе Ленобласти. Подробности Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Вечером 19 октября в полицию обратилась сотрудница ГУП ЛО "Волховский Водоканал". Она рассказала, что неизвестный взломал дверь в канализационную насосную станцию и вынес оттуда электродвигатель весом около сотни килограммов.

Полицейские проводят проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Петербурге задержали девочку-подростка, которая похитила телефоны на 300 тысяч рублей.

Фото: Piter.tv