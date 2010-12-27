Вор вынес из "Связного" на Звездной улице три мобильных телефона

Безоружный преступник разбил руками витрину и украл товар из "Связного".

В Московском районе Петербурга неизвестный вор вынес из магазина сотовой связи три гаджета. Целью грабителя стали мобильные устройства "Связного" по Звездной улице, 6. Инцидент произошел около 11 часов утра 26 апреля. Об этом сообщает "Конкретно.ру".

По данным правоохранительных органов, преступник голыми руками разбил витрину, за которой находилась реализуемая продукция. Сам офис уже был открыт. Сотрудник, успел нажать на "тревожную" кнопку. Группа быстрого реагирования прибыла на место оперативно, но злоумышленник успел скрыться.

В салоне были установлены камеры видеонаблюдения. Оперативники изъяли записи. В настоящее время стоимость похищенного уточняется.



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