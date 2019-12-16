Вора-беглеца вернут в колонию строгого режима еще на полтора года

Осужденный сбежал из служебного автомобиля при переводе в более строгие условия.

Вор Шавкат Султанов, осужденный на четыре года за многочисленные кражи, проведет в колонии строгого режима еще полтора года. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, наказание мужчине ужесточили за побег.

Суд установил, что в декабре прошлого года осужденный Султанов присутствовал в Калининском районном суде. После решения вопроса о его переводе в более строгие условия содержания вор вырвался из рук сотрудников у служебного автомобиля и сбежал. Поймать злоумышленника удалось спустя четыре дня в поселке Мурино.

Приговор еще не вступил в законную силу.

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