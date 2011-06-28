Вор обчистил дом под Кировском и унёс с собой даже самовар

Общая стоимость похищенного составила 213 тысяч рублей

Крупная кража произошла в садоводческом некоммерческом товариществе "Октябрьское" Кировского района. Неизвестный злоумышленник проник в дачный дом жителя Санкт-Петербурга и похитил имущество на общую сумму более 200 тысяч рублей.

Как установили правоохранительные органы, преступник взломал входную дверь дома в период отсутствия хозяев. Среди украденного оказались электроинструменты, столовые приборы, антикварный самовар, три сушилки для овощей, две газовые плиты, телевизор Sony с диагональю 50 дюймов, аудиосистема Yamaha и три газовых баллона объемом 50 литров каждый.

Общая стоимость похищенного имущества, по предварительной оценке, составила 213 тысяч рублей. Владелец дачи обнаружил пропажу при очередном посещении участка и немедленно обратился в полицию.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности подозреваемого и возврат украденного имущества законному владельцу. По факту кражи возбуждено уголовное дело.

Фото: Piter.TV