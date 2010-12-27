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Вор-неудачник попытался ограбить "Пятерочку" в Центральном районе
Сегодня, 9:20
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lesjasap
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Вор-неудачник попытался ограбить "Пятерочку" в Центральном районе

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В центральном районе неуверенный в себе преступник не смог забрать деньги у сотрудниц магазина.

Сотрудники полиции разыскивают мужчину, который накануне решил ограбить продуктовый магазин в Центральном районе. От действий злоумышленника чуть не пострадала "Пятерочка".
 
Инцидент произошел вечером 14 декабря. На улице Черняховского преступник полез в кассовый аппарат за выручкой. По каким-то причинам осуществить задуманное у петербуржца не получилось, поэтому он поспешно сбежал с места происшествия.
 
Через некоторое время заведение посетили правоохранительные органы. Они расспросили продавцов, которые смогли описать вора. В настоящее время неудавшийся грабитель находится в розыске.
Теги: ограбление , пятерочка , улица черняховского , центральный район
Категории: Криминальные происшествия Новости СПб

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