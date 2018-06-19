Вопросы нефтяного рынка будут на повестке дня визитов Путина в Саудовскую Аравию и ОАЭ

В Кремле рассказали о рабочем графике Владимира Путина.

Вопросы, связанные с нефтяным рынком, будут на повестке дня предстоящего рабочего визита российского президента Владимира Путина в Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты. Соответствующей информацией в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 5 декабря сделал официальный представитель администрации при главе государства Дмитрий Песков. Чиновник ответил на вопрос корреспондента о том, будет ли энергетическая тема находиться на столе во время беседы политиков.

Вы знаете, что эти обсуждения ведутся в рамках формата ОПЕК+, но, разумеется, взаимодействие в этой области всегда на повестке дня. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

На переговорах в ОАЭ и Саудовской Аравии будут обсуждаться также двусторонние и международные вопросы. Политические лидеры обменяются мнениями по международной ситуации, региональным кризисам, палестино-ирзаильскому конфликту.

Песков сообщил, что номинация Time не имеет для Путина особого значения.

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