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Вооруженное ограбление магазина в Феодосии попало на видео

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В интернете появилось видео, записанное на камеру наблюдения в продуктовом магазине "День и ночь" в Феодосии.

 Поздним вечером накануне, 16 ноября,  продуктовый магазин "День и ночь" в Феодосии ограбил неизвестный в маске и с пистолетом.

Судя по данным с видеокамеры наблюдение, ограбление произошло в 21 час 40 минут. Неизвестный мужчина в куртке с капюшоном и маске на лице вошел в пустой магазин. Продавец в это время была в подсобном помещении. Грабитель уверенно подошел к кассе, вытащил ящик с наличностью и пошел спокойно к выходу. Когда грабитель практически был у двери, из подсобки вышла на шум и продавщица. Злоумышленник вытащил из-за пазухи пистолет, показал его продавщице, спрятал обратно за пазуху и спокойно вышел с добычей.

Полиция ведет розыск преступника. Мужчине 20-30 лет, высокого роста, среднего телосложения. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой с применением оружия».

 

Видео: YouTube/Александр Талипов

Теги: видео ограбления , вооруженное ограбление , крым , новости регионов , феодосия
Категории: Новости России Криминальные происшествия Происшествия Лента новостей

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