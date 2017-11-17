Вооруженное ограбление магазина в Феодосии попало на видео

В интернете появилось видео, записанное на камеру наблюдения в продуктовом магазине "День и ночь" в Феодосии.

Поздним вечером накануне, 16 ноября, продуктовый магазин "День и ночь" в Феодосии ограбил неизвестный в маске и с пистолетом.

Судя по данным с видеокамеры наблюдение, ограбление произошло в 21 час 40 минут. Неизвестный мужчина в куртке с капюшоном и маске на лице вошел в пустой магазин. Продавец в это время была в подсобном помещении. Грабитель уверенно подошел к кассе, вытащил ящик с наличностью и пошел спокойно к выходу. Когда грабитель практически был у двери, из подсобки вышла на шум и продавщица. Злоумышленник вытащил из-за пазухи пистолет, показал его продавщице, спрятал обратно за пазуху и спокойно вышел с добычей.

Полиция ведет розыск преступника. Мужчине 20-30 лет, высокого роста, среднего телосложения. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой с применением оружия».

Видео: YouTube/Александр Талипов