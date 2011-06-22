В Феодосии ввели режим техногенной чрезвычайной ситуации из-за пожара на нефтебазе. Об этом сообщил глава городской администрации Игорь Ткаченко в своем Telegram-канале.
Инцидент произошел рано утром 7 октября. По словам Ткаченко, жертв и пострадавших нет. В районе нефтебазы перекрыли улицы. Расчеты МЧС продолжают тушение огня. Также сообщается, что разлива топлива из емкостей нет.
Ранее мы сообщали, что на западе Москвы загорелся одноэтажный склад.
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