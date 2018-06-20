Волшебная сказка из военной Швеции: в прокат вышел "Парк развлечений"

В российский кинопрокат вышла шведская картина Монса Морлинда и Бьёрна Стейна "Парк развлечений" (Swoon). История рассказывает о противоборстве двух семейных заведений. Соперники не гнушаются даже самыми низкими способами одолеть оппонентов. Для этого они используют шантаж, шпионаж, привлекают полицию, чтобы нарушить планы соседей. Но в центре сюжета становится даже не война между ними, а отношения двух молодых людей - Нинни и Йона, которые влюбляются друг в друга, несмотря на противоречия между их отцами.

Изначально "Парк развлечений" преподносится как сказочная мелодрама. Зритель как будто переносится в прошлое, чтобы подсмотреть зе развивающимися событиями. Он - наблюдатель. В какой-то момент реальность скрещивается с фэнтезийными мотивами, но это придает картине завораживающий шарм. Фильм можно похвалить за красочность и яркость образов, полет фантазии и магическую атмосферу, которые создают декорации, костюмы, световые решения и шведский антураж XX века.

В начале истории, когда отношения между молодыми людьми только начинают завязываться, все смотрится довольно органично. Однако, по ходу фильма режиссеры начинают путать зрителя, где продолжается сказка, а где начинается реальность. Можно понять, волшебные сны и грезы, в которых происходят вещи, не способные случиться на самом деле. Однако, в конце фильма нам преподносят странный сюрприз: Нинни и Йон бросаются друг к другу в объятия прямо посреди железной дороги, а навстречу влюбленным на полной скорости несется вражеский немецкий поезд. Молодые люди должны были погибнуть на месте, но в следующем кадре мы снова находимся в "домашней обстановке", на свадьбе у сладкой парочки. И такие эпизоды приводят в замешательство.

Сценарные ходы также оставили меня как зрителя в недоумении. В конце фильма нам объясняют, что в Швеции на самом деле существовала пара Нинни и Йона, которые владели парком развлечений. До сих пор их помнят и уважают в стране. Создатели картины делают упор именно на эту сюжетную линию, задвигая на задний план все остальное. От такого невнимания к деталям и судьбам окружающих второстепенных персонажей, зрители могут даже запутаться в происходящем. Например, мы практически ничего не знаем о младшем брате Йона. В конце фильма оказывается, что его жизнь была несладка, но этот факт преподносится нам постфактум, когда невозможность разрешения проблемы ставит героя перед жизнью и смертью.

Не раскрыта история немецкого инженера, который имеет прямое отношение к развитию парка семьи Йона. Изначально может показаться, что его персонаж будет одним из основных в фильме. Однако, после нескольких фраз его задвигают на заднюю полку повествования.

Мельком нам предоставляется поворот с участием мафиози, а также фантомным долгом отца семейства Йона. Сначала из-за конфликта старшего сына избивают и протыкают руки гвоздем, а затем бандиты и вовсе сжигают часть деревянного парка. Но какие события привели к подобному, зритель так и не узнает. Нехорошие дяденьки просто появляются в кадре, заявляя о долге, но подробностями режиссеры решили не усложнять историю. А ведь это важный момент, который мог бы раскрыть персонажа отца, его мотивацию по уничтожению парка-соперника и других нюансов.

В картине много вопросов, на которые авторы не дают ответов. Среди прочего, для меня остались так и не понятны отношения Нинни с младшим братом Йона. Почему они знали телефонные номера друг друга и даже общались, если в начале картины нам показали явное противостояние персонажей с раннего детства? По косвенным высказываниям можно предположить, что герой имел какое-то отношение к шпионажу против своей семьи, но дальше тема так и осталась не раскрыта. Из-за недосказанности возникает путаница в понимании сюжета. На протяжении всего фильма я задавалась смысловыми вопросами по ходу сюжета, вместо того, чтобы сосредоточиться на основном действии картины.

В финале нас ждет своеобразный хеппи-енд, рассказывающий о возобновлении отношений главных героев. Нам кратко повествуют о том, как сложилась судьба родителей и самих влюбленных. Стоит отдать создателям должное: красивая картинка действительно настраивает зрителя на положительные эмоции, подводящих к тому, что является самым важным в жизни, и что мечты сбудутся, если в них верить.

В целом картину можно оценить на 5 из 10. История точно понравится юным барышням, которые хотят погрузиться в волшебную историю любви. Однако, более взыскательный зритель не сможет оставить в стороне сценарные пробелы данного фильма. Среди явных плюсов: графика, костюмы и созданная режиссерами сказочная атмосфера. Основным минусом картины стала нераскрытость персонажей, что приводит к недопониманию сюжетных линий. Однако, для просмотра в пору расцвета природы и романтических влияний извне "Парк развлечений" будет неплохим фильмом для просмотра.

Фото и видео: Киноафиша.инфо