В Волосовском районе Ленобласти товарный поезд сбил юного велосипедиста

Мальчик 10 лет скончался на месте происшествия.

Стало известно о происшествии на железной дороге в Ленобласти, в результате которого погиб один человек. Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по СПб и ЛО, это произошло в четвертом часу дня 11 сентября.

На 86-м километре перегона железной дороги "Гатчина - Веймар" в Волосовском районе Ленобласти товарный поезд, локомотивом которого управлял 48-летний мужчина, не успел затормозить перед переезжавшим пути юным велосипедистом. 10-летний мальчик скончался на месте происшествия от полученных травм после столкновения с поездом.

По факту случившегося проводится проверка.

Фото: Piter.tv