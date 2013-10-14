Волонтеры продолжают помогать петербуржцам

Добровольцы доставляют лекарства, продукты, предметы первой необходимости.

В понедельник, 21 февраля, в пресс-службе Смольного сообщили, что петербургские волонтеры продолжают помогать горожанам.

Так, в штабе "МыВместе" пожилым гражданам помогают 637 человек. Добровольцы доставляют продукты и предметы первой необходимости. С конца ноября прошлого года, с начала возобновления работы волонтеров акции "МыВместе", было подано 1314 заявок. 427 волонтеров-медиков помогают сегодня в 75 медицинских учреждениях Петербурга. 318 волонтеров-медиков помогают в колл-центрах. 37 волонтеров готовы рассказать о том, сколько пунктов вакцинации работает в Петербурге, по какому графику и как записаться на вакцинацию, еще 43 волонтера каждый день доставляют лекарства нуждающимся. Продолжают работу и автоволонтеры: 30 человек с личным автомобилем помогают участковым врачам выезжать на дом к больным пациентам, объезжая несколько адресов в день.

На Городской станции переливания крови рассказали, как складывалась ситуация с донорством в пандемию.

Фото: Piter.tv