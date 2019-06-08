Волонтеры провели субботник на даче Фаберже

Субботник в Левашово привлек 100 волонтеров.

В субботу, 8 июня, волонтеры "Открытого города", "Том Сойер - феста" и "Культурного патруля" убрались на даче Карла Фаберже. Об этом сообщил "Петербургский дневник".

Волонтеры приехали в поселок Левашово для того, чтобы спасти историческую постройку от запустения. Общегородская акция по сохранению объектов культурного наследия собрала 100 человек и проходит уже не в первый раз.

Активисты расчищали территорию здания для его дальнейшего консервирования. Дальше им будет заниматься Министерство культуры России. К консервированию также привлекут волонтеров, но обязательным условием станет наличие базового образования в области реставрации.

Дача Карла Фаберже была построена в 1907 году по адресу Песочное шоссе, д.14. Известный ювелир подарил ее своему сыну Агафону. Долгое время усадьба находилась в запустении. Полтора года назад ее передали Агентству по управлению и использованию памятников истории и культуры.

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Фото: vk.com/openspbinfo