Волонтеры помогут благоустроить Ленобласть

Помочь сделать свой город красивее может любой житель России, достигший 14 лет.

Уже 62 жителя Ленобласти зарегистрировались на платформе Добро.рф, чтобы стать волонтерами благоустройства и рассказать остальным, как сделать комфортнее все районы региона.

Помочь сделать свой город красивее может любой житель России, достигший 14 лет. Ребята, взрослые, волонтеры серебряного возраста будут помогать жителям на голосовании за общественные пространства, которые обретут новый облик в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда".

Концепция нацпроекта "Жилье и городская среда" нацелена на активное участие граждан в выборе проектов благоустройства общественных пространств своего города. С организацией голосования уже четвертый год помогают волонтеры, которые привлекают участников, объясняют цели и значение голосования, работают на специальных информационных точках в общественных пространствах, на массовых мероприятиях. В прошлом году в Ленинградской области трудились 500 волонтеров.

Фото: администрация Ленобласти