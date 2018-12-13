Волонтер рассказал о судьбе 80 крыс, которые проживали в одной квартире с 8-летним ребенком

Piter.TV показывает вам одну из спасенных крысок.

Волонтер Фонда помощи брошенным крысам Петербурга Анна Чернышева рассказала о судьбе 80 грызунов, которые проживали в квартире вместе с 8-летней девочкой. По словам специалиста, животные спасены, сейчас их пристраивают в добрые руки.

В ЖКХ решили их сначала потравить, но подорвались все крысоводы Петербурга, приехали представители нашего фонда, приехали представители фонда "ДикоRAT". Неравнодушные люди договорились с владелицей квартиры, договорились с органами ЖЭКа и поставили живоловки, многих поймали так, вскрывали полы, выловили больше 80 крыс. Крыс разобрали на передержки, крысы стоят в стационаре, крысы осмотрены врачом, пролеченные профилактически, пара крыс лечится от простудных заболеваний. На самом деле крысы были здоровые, хорошие, ласковые. У меня на руках сидит одно такое сокровище... Анна Чернышева

Женщина выразила благодарность всем волонтерам и неравнодушным людям, которые ловили, перевозили и сейчас занимаются реабилитацией и передержкой брошенных крыс. В настоящий момент в приюте находятся около 40 грызунов, 25-30 штук уже обрели новый дом.

Напомним, скандал вокруг крыс и брошенного вместе с ними ребенка разгорелся в начале мая. Тогда в СМИ появилась информация, что мать 8-летней девочки решила разводить декоративных крыс в квартире на улице Карпинского. Однако ситуация вышла из-под контроля: животные сбежали из своих клеток и начали активно размножаться. Органы опеки узнали о ситуации, когда в помещении развелось уже более 80 грызунов. Вместе с тем ребенок находился еще и в окружении тараканов.

Девочку изъяли и увезли в детскую городскую больницу имени Филатова. У маленькой пациентки диагностировали ушиб на левом плече. Медики были вынуждены обратиться в правоохранительные органы, те в свою очередь — в органы опеки. Пострадавшую решили не возвращать матери.

Изначально всех крыс хотели потравить. Однако на их защиту встали все крысоводы Петербурга. В частности, судьбой животных заинтересовались представители Фонда помощи брошенным крысам, а также фонда "ДикоRAT".

Видео: Piter.TV