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Волонтер рассказал о судьбе 80 крыс, которые проживали в одной квартире с 8-летним ребенком

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Piter.TV показывает вам одну из спасенных крысок.

Волонтер Фонда помощи брошенным крысам Петербурга Анна Чернышева рассказала о судьбе 80 грызунов, которые проживали в квартире вместе с 8-летней девочкой. По словам специалиста, животные спасены, сейчас их пристраивают в добрые руки.

В ЖКХ решили их сначала потравить, но подорвались все крысоводы Петербурга, приехали представители нашего фонда, приехали представители фонда "ДикоRAT". Неравнодушные люди договорились с владелицей квартиры, договорились с органами ЖЭКа и поставили живоловки, многих поймали так, вскрывали полы, выловили больше 80 крыс. Крыс разобрали на передержки, крысы стоят в стационаре, крысы осмотрены врачом, пролеченные профилактически, пара крыс лечится от простудных заболеваний. На самом деле крысы были здоровые, хорошие, ласковые. У меня на руках сидит одно такое сокровище...

Анна Чернышева

Женщина выразила благодарность всем волонтерам и неравнодушным людям, которые ловили, перевозили и сейчас занимаются реабилитацией и передержкой брошенных крыс. В настоящий момент в приюте находятся около 40 грызунов, 25-30 штук уже обрели новый дом.

Напомним, скандал вокруг крыс и брошенного вместе с ними ребенка разгорелся в начале мая. Тогда в СМИ появилась информация, что мать 8-летней девочки решила разводить декоративных крыс в квартире на улице Карпинского. Однако ситуация вышла из-под контроля: животные сбежали из своих клеток и начали активно размножаться. Органы опеки узнали о ситуации, когда в помещении развелось уже более 80 грызунов. Вместе с тем ребенок находился еще и в окружении тараканов.

Девочку изъяли и увезли в детскую городскую больницу имени Филатова. У маленькой пациентки диагностировали ушиб на левом плече. Медики были вынуждены обратиться в правоохранительные органы, те в свою очередь — в органы опеки. Пострадавшую решили не возвращать матери.

Изначально всех крыс хотели потравить. Однако на их защиту встали все крысоводы Петербурга. В частности, судьбой животных заинтересовались представители Фонда помощи брошенным крысам, а также фонда "ДикоRAT". 

Видео: Piter.TV

Теги: анна чернышёва, волонтеры, декоративные крысы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 8 )

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Аноним
Сегодня 15:54

БОЛЬНЫЕ на ВСЮ голову гомосапиенсы..в первую ОЧЕРЕДЬ идет речь о "многострадальных" крысах..и только потом о ЧЕЛОВЕКЕ!!!-ВЫ что ЛЮДИ ОСАТАНЕЛИ со ЗВЕРИНЫМ ОСКАЛОМ пораженные чумой...А сама статья - в своем написании - бредовая агония сумашедшего..пройдите ликБЕЗ..потом на весь МИР мозг воспаленный  выворачивайте...вымрите..сами быстрее ..крысы будут балом править

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Аноним ответ на комментарий Аноним
Сегодня 19:26

ты нефоненормальный больной ублюдок .  Крысы - прекрасные животные и их жалко. А каких ты людей имеешь ввиду, неясно. Если себя, то таких, как ты надо в детстве отстреливать. 

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Аноним ответ на комментарий Аноним
Сегодня 15:59

Иди голову лечи, припадочный . Что тебе эти животные сделали?

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Аноним ответ на комментарий Аноним
Сегодня 16:02

вы не правы. 

почему вы решили, что о человеке речь идёт во вторую очередь? органы опеки заняты девочкой и семьёй, а те, кто неравнодушен к животным, соответсвтенно, животными. ну а про чуму даже желания нет комментировать.

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Аноним ответ на комментарий Аноним
Сегодня 16:45

Спасибо огромное волонтёрам

 

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Аноним ответ на комментарий Аноним
Сегодня 17:30

Больное ты существо 

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Аноним ответ на комментарий Аноним
Сегодня 17:40

Да,  в статье  ребёнок  упомянут косвенно.  Ребёнком занимаются другие органы,  ему ничего на данный момент не угрожает.  Изначально  сообщение было  о спасении крыс,  о том,  что важна  каждая  жизнь,  о том,  что  если  не готов нести ответственность,  то не надо  заводить ни детей,  ни животных. Ребёнку  в других изданиях посвящены статьи,  видео репортажи. Тот факт,  что люди со всего города  не остались равнодушными,  и приняли активное участие - это здорово.   А вот вы,  господин,  пожелавший остаться неизвестным,  действительно больны на всю голову,  раз узрели здесь  хоть что-то  плохое. 

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Аноним ответ на комментарий Аноним
Сегодня 17:41

Вот ведь ДРЯНЬ БЕЗДУШНАЯ прибежала, истерику закатила. И ладно бы сама хоть немного понимала, о чем говорит - но ведь нет же, понимания ситуации нет ни малейшего. По вашему, крысоводы должны были молча сидеть и ждать, пока несколько десятков питомцев просто УБЬЮТ? Если тебе, ТВАРЬ, не нравится что-то в акцентах статьи, подключайся и займись ими сама. Крысоводы сделали то, что смогли, для тех, для кого могли. А ты, СКОТИНА, если сидишь дома и вопишь, как они должны были себя вести, то лучше захлопни свою варежку и попробуй делом докажи, что можешь что-то делать, помимо безадресных истерик.

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