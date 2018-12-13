Волонтер рассказал о судьбе 80 крыс, которые проживали в одной квартире с 8-летним ребенком

Волонтер Фонда помощи брошенным крысам Петербурга Анна Чернышева рассказала о судьбе 80 грызунов, которые проживали в квартире вместе с 8-летней девочкой. По словам специалиста, животные спасены, сейчас их пристраивают в добрые руки.
В ЖКХ решили их сначала потравить, но подорвались все крысоводы Петербурга, приехали представители нашего фонда, приехали представители фонда "ДикоRAT". Неравнодушные люди договорились с владелицей квартиры, договорились с органами ЖЭКа и поставили живоловки, многих поймали так, вскрывали полы, выловили больше 80 крыс. Крыс разобрали на передержки, крысы стоят в стационаре, крысы осмотрены врачом, пролеченные профилактически, пара крыс лечится от простудных заболеваний. На самом деле крысы были здоровые, хорошие, ласковые. У меня на руках сидит одно такое сокровище...
Анна Чернышева
Женщина выразила благодарность всем волонтерам и неравнодушным людям, которые ловили, перевозили и сейчас занимаются реабилитацией и передержкой брошенных крыс. В настоящий момент в приюте находятся около 40 грызунов, 25-30 штук уже обрели новый дом.
Напомним, скандал вокруг крыс и брошенного вместе с ними ребенка разгорелся в начале мая. Тогда в СМИ появилась информация, что мать 8-летней девочки решила разводить декоративных крыс в квартире на улице Карпинского. Однако ситуация вышла из-под контроля: животные сбежали из своих клеток и начали активно размножаться. Органы опеки узнали о ситуации, когда в помещении развелось уже более 80 грызунов. Вместе с тем ребенок находился еще и в окружении тараканов.
Девочку изъяли и увезли в детскую городскую больницу имени Филатова. У маленькой пациентки диагностировали ушиб на левом плече. Медики были вынуждены обратиться в правоохранительные органы, те в свою очередь — в органы опеки. Пострадавшую решили не возвращать матери.
Изначально всех крыс хотели потравить. Однако на их защиту встали все крысоводы Петербурга. В частности, судьбой животных заинтересовались представители Фонда помощи брошенным крысам, а также фонда "ДикоRAT".
Видео: Piter.TV
Обсуждение ( 8 )
БОЛЬНЫЕ на ВСЮ голову гомосапиенсы..в первую ОЧЕРЕДЬ идет речь о "многострадальных" крысах..и только потом о ЧЕЛОВЕКЕ!!!-ВЫ что ЛЮДИ ОСАТАНЕЛИ со ЗВЕРИНЫМ ОСКАЛОМ пораженные чумой...А сама статья - в своем написании - бредовая агония сумашедшего..пройдите ликБЕЗ..потом на весь МИР мозг воспаленный выворачивайте...вымрите..сами быстрее ..крысы будут балом править
ты нефоненормальный больной ублюдок . Крысы - прекрасные животные и их жалко. А каких ты людей имеешь ввиду, неясно. Если себя, то таких, как ты надо в детстве отстреливать.
Иди голову лечи, припадочный . Что тебе эти животные сделали?
вы не правы.
почему вы решили, что о человеке речь идёт во вторую очередь? органы опеки заняты девочкой и семьёй, а те, кто неравнодушен к животным, соответсвтенно, животными. ну а про чуму даже желания нет комментировать.
Спасибо огромное волонтёрам
Больное ты существо
Да, в статье ребёнок упомянут косвенно. Ребёнком занимаются другие органы, ему ничего на данный момент не угрожает. Изначально сообщение было о спасении крыс, о том, что важна каждая жизнь, о том, что если не готов нести ответственность, то не надо заводить ни детей, ни животных. Ребёнку в других изданиях посвящены статьи, видео репортажи. Тот факт, что люди со всего города не остались равнодушными, и приняли активное участие - это здорово. А вот вы, господин, пожелавший остаться неизвестным, действительно больны на всю голову, раз узрели здесь хоть что-то плохое.
Вот ведь ДРЯНЬ БЕЗДУШНАЯ прибежала, истерику закатила. И ладно бы сама хоть немного понимала, о чем говорит - но ведь нет же, понимания ситуации нет ни малейшего. По вашему, крысоводы должны были молча сидеть и ждать, пока несколько десятков питомцев просто УБЬЮТ? Если тебе, ТВАРЬ, не нравится что-то в акцентах статьи, подключайся и займись ими сама. Крысоводы сделали то, что смогли, для тех, для кого могли. А ты, СКОТИНА, если сидишь дома и вопишь, как они должны были себя вести, то лучше захлопни свою варежку и попробуй делом докажи, что можешь что-то делать, помимо безадресных истерик.