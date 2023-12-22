Для детей с онкологией 15 февраля в больнице при Педиатрическом университете проведут праздник

Для ребят устроят небольшой интерактив, который поможет отвлечь детишек от затяжного лечения и поддержать их.

В четверг, 15 февраля, россияне отмечают Всемирный день онкобольного ребёнка. В больнице при Педиатрическом медицинском университете пройдет праздник для маленьких пациентов. Об этом сообщили в пресс-службе Санкт-Петербургского регионального отделения партии "Единая Россия".

Для ребят устроят небольшой интерактив, который поможет отвлечь детишек от затяжного лечения, поддержать их и в то же время привлечь внимание к проблеме детской онкологии. Для малышей и подростков проведут анимационное шоу с шариками и подарками.

Ежегодно в России диагностируют рак у примерно 4 тыс. детей. В Петербурге каждый год онкологию находят у 150 детей. В 80 процентах случаев удается спасти ребенка при условии, что диагностика была ранней.

Ранее мы писали, что пьяная учительница из Петербурга представилась 15-летней и обратилась за психологической помощью.

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