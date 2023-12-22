Пьяная учительница из Петербурга представилась 15-летней и обратилась за психологической помощью

Впоследствии стало известно, что автор "пранка" поссорилась с молодым человеком.

В Северной столице правоохранительные органы задержали нетрезвую учительницу начальных классов, которая совершила неприемлемые действия. Молодая женщина звонила на горячую линию психологической помощи от имени вымышленной девочки-подростка по имени Даша, угрожая покончить с собой. Об этом стало известно Piter.TV.

Получив звонок о возможном самоубийстве от 15-летней школьницы, работники экстренной психологической помощи срочно приняли меры. Они созвонились с полицией и штатными психологами, чтобы помочь возможной жертве. После получения адреса спортшколы в Петроградском районе, в которой, по утверждению звонившей девочки, она занимается, полицейские немедленно отправились на проверку.

Однако на месте было выяснено, что в спортшколе нет никакой 15-летней ученицы по имени Даша. Оказалось, что звонок с "горячей линии" был сделан с телефона, зарегистрированного на 24-летнюю учительницу начальных классов. Полиция незамедлительно приступила к расследованию и выяснению обстоятельств, связанных с поведением женщины.

Впоследствии стало известно, что учительница поссорилась с молодым человеком, и, в состоянии алкогольного опьянения, решила позвонить на телефон детской психологической помощи.

Ранее мы сообщили о том, что в в Калининском районе полиция задержала пиромана.

Фото: ВКонтакте / Людмила Педченко