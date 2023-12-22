Поджоги продолжаются: в Калининском районе полиция задержала пиромана

В адрес хулигана возбудили административное и уголовное дела.

В Калининском районе Петербурга был задержан подозреваемый в поджогах в парадной. Возгорание произошло в девятиэтажном доме на Северном проспекте, 61.

Как уточняет "Фонтанка.ру", жительница дома сообщила о пожаре в экстренные службы. Огонь повредил коляску, которая стояла на 7 этаже. Позже выяснилось, что была повреждена коляска и на третьем этаже. Женщины справились с огнем самостоятельно. Подозреваемого в поджогах задержали на последнем этаже другой девятиэтажки на Тимуровской улице. Им оказался 39-летний мужчина, который не имеет официальной регистрации.

Задержанный был привлечен к административной ответственности за мелкое хулиганство, а также возбуждено уголовное дело по статье об умышленном повреждении чужого имущества.

Ранее мы писали, что полиция задержала поджигателя автомобилей на Рашетовой улице.

Фото: Piter.TV