По его словам, действия Киева ставят мир на грань ядерной катастрофы.

Время показало правильность решения президента России Владимира Путина о спецоперации. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володи в ходе первого пленарного заседания осенней сессии.

По его словам, действия Киева ставят мир на грань ядерной катастрофы. Володин подчеркнул, что Россиия не может допустить такого развития сценария.

Время показало еще раз правильность принятого нашим президентом решения о начале специальной военной операции. Вячеслав Володин, спикер Госдумы

Ранее Путин заявил, что Россия не допустила резкого спада в экономике.

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