Спикер ГД оценил попытки Варшавы получить "компенсацию за ущерб" во времена Второй мировой войны.

Спикер Государственной Думы Росс ии Вячеслав Володин предложил российским законодателям потребовать от польского парламента в том случае, если варшавские власти хотят строить отношения с России, а также начинать с восстановления памятников освободителям Польши. Парламентарий подчеркнул, что Москва может многое простить недружественной стране, за исключением хамского поведения в отношении исторической памяти в отношении своих предков, прадедов, солдат и офицеров. Вячеслав Володин призвал не спускать такого отношения никому с рук.

Давайте потребуем от парламента... пускай начинают с восстановления памятников освободителям, освободителям Польши, нашим дедам и прадедам, начинают с признания исторических фактов, которые не вызывают ни у кого сомнения, и только после этого садятся за стол переговоров. Вячеслав Володин, депутат ГД РФ

Такое мнение политик высказал на фоне сообщений о начале подсчета Варшавой "ущерба" от действий Советского Союза во время и после Второй мировой войны. Вячеслав Володин считает, что Польше пора вспомнить о том, благоларя какому именно народу страна сейчас может существовать. Он добавил, что если бы Красная армия не помогла Польше, то европейской страны бы сейчас не было.

Если их так что-то не устраивает, пускай возьмут и вернут часть своих территорий тем странам, которые по итогам Второй мировой войны эти территории им отдали по решению Советского Союза. Вячеслав Володин, депутат ГД РФ

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Фото и видео: Telegram / Дума ТВ