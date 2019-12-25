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Володин рассказал Путину о ситуации с коронавирусом в Госдуме
Сегодня, 11:48
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matveyvn

Володин рассказал Путину о ситуации с коронавирусом в Госдуме

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Парламент сейчас предпринимает все возможные меры, чтобы остаться в работоспособном состоянии.

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин рассказал президенту России Владимиру Путину о ситуации с коронавирусом в нижней палате парламента.

Он рассказал, что новой инфекцией переболели или болеют в данный момент 91 депутат. Из них 38 лежат в больнице, один находится в реанимации.

Вы знаете, что один депутат умер в результате пандемии.

Вячеслав Володин, спикер Госдумы

Он подчеркнул, что парламент сейчас предпринимает все возможные меры, чтобы остаться в работоспособном состоянии.
По словам Володина, депутаты проходят лечение в тех местах, где их застала болезнь.

Ранее Володин призвал кабмин поддержать регионы с высокой убылью населения.

Фото: pixabay.com

Теги: володин, госдума, путин
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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